Trump remporte haut la main les primaires républicaines de Caroline du Sud

Donald Trump a remporté une victoire éclatante lors de la primaire républicaine de Caroline du Sud, distançant largement Nikki Haley, son adversaire directe et représentante d'un courant plus modéré au sein du parti. Cet échec représente un coup dur pour Haley, ancienne gouverneure de cet État, qui a néanmoins refusé de se retirer de la course. Dans ses premières déclarations après cette victoire, Trump a directement attaqué le président actuel Joe Biden, proclamant de manière provocatrice son intention de le "licencier", un écho à son célèbre catchphrase de l'époque de la télé-réalité.

Lors de cette soirée, marquée par l'annonce de sa victoire quelques instants après la fermeture des urnes, Trump a bénéficié du soutien enthousiaste de ses partisans. Avec une large avance, recueillant environ 60% des suffrages après le dépouillement de plus de 85% des bulletins, sa position de favori pour représenter la droite américaine semble incontestable, malgré les nombreuses controverses et procédures judiciaires qui le visent.

Joe Biden a rapidement réagi aux résultats, soulignant les dangers que représente selon lui une éventuelle réélection de Trump. Nikki Haley, persistant dans sa campagne malgré les obstacles, a réitéré son engagement à "se battre pour l'Amérique" lors d'un rassemblement à Charleston. Elle a critiqué le "chaos" associé à la figure de Trump, notamment à la lumière de ses récents commentaires qui, selon elle, pourraient offenser l'électorat afro-américain.

Les prochaines primaires se tiendront dans le Michigan, suivies par d'autres États, menant à l'importante journée du Super Tuesday le 5 mars, où de nombreux États, dont le Texas et la Californie, voteront simultanément. Bien que les sondages ne la placent pas en position favorable, Haley reste dans la course, possiblement en attente d'un revirement de situation défavorable à Trump, que ce soit d'ordre légal ou médical. Le premier procès pénal contre Donald Trump est prévu pour le 25 mars, ajoutant une couche d'incertitude sur l'issue de cette compétition politique.