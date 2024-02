États-Unis: le président de la Chambre critique la politique de Biden sur les implantations israéliennes

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis reproche à l'administration Biden d'avoir rétabli sa politique à l'égard des colonies israéliennes

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a fustigé la décision de l'administration Biden de rétablir une politique de longue date qui considérait les implantations comme incompatibles avec le droit international, alors qu'elle avait été modifiée par l'administration précédente. "Le peuple juif a le droit historique et légal de vivre sur la terre d'Israël, y compris en Judée et en Samarie, le cœur biblique", écrit le président républicain de la Chambre des représentants sur X.

"C'est une honte absolue que l'administration Biden prenne cette décision, en particulier alors qu'Israël combat les terroristes sur de multiples fronts qui cherchent la destruction d'Israël et que plus de 130 otages sont toujours détenus à Gaza", a-t-il ajouté. "L'administration Biden doit cesser de saper Israël et de faciliter les efforts visant à le délégitimer. C'est malavisé et inadmissible".

S'exprimant sur la décision vendredi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rappelé que cette politique avait été mise en place sous les administrations républicaines et démocrates, jusqu'à ce qu'elle soit annulée par le secrétaire d'État de l'ancien président Donald Trump, Mike Pompeo, en 2019. "C'est une politique américaine de longue date, sous les administrations républicaines comme démocrates, que les nouvelles implantations sont contre-productives pour parvenir à une paix durable", a déclaré Antony Blinken vendredi. "Elles sont également incompatibles avec le droit international", a-t-il poursuivi, révoquant ainsi ce que l'on a appelé la "doctrine Pompeo", qui considérait que les implantations "n'étaient pas en soi incompatibles avec le droit international".

La politique mise en œuvre par M. Pompeo en 2019 a annulé une note de 1978 du conseiller juridique du département d'État, Herbert Hansell, qui qualifiait les implantations d'illégales. Washington a rétabli cette politique vendredi, quelques heures après qu'Israël a annoncé un plan pour faire promouvoir la construction de milliers de nouveaux logements dans les implantations en réponse à une fusillade terroriste en Cisjordanie. "Nous avons pris connaissance des rapports et je dois dire que nous sommes déçus de cette annonce", a déclaré M. Blinken en réponse à une question sur le sujet lors d'une conférence de presse en Argentine. "Notre administration reste fermement opposée à l'expansion des implantations et, à notre avis, cela ne fait qu'affaiblir - et non renforcer - la sécurité d'Israël", a-t-il ajouté.