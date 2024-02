USA : violents incidents antisémites à l'Université de Berkeley en Californie

De violentes émeutes ont éclaté lundi soir à l'Université de Berkeley en Californie aux États-Unis, après que le vice-président israélien du Forum Kohelet, Ran Bar-Yoshaphat, ait été invité sur le campus pour parler de la communication de l'Etat hébreu pendant la guerre.

Des dizaines de militants propalestiniens se sont rassemblés devant la salle où devait se tenir la conférence et ont tenté d'empêcher les étudiants d'y entrer. Au cri de "Intifada mondiale", ils ont endommagé des portes, brisé des fenêtres et entraîné une confrontation physique avec un étudiant. Les forces de l'ordre ont été appelées sur place pour rétablir l'ordre.

"Ils m'ont attrapé par le cou et poussé contre le mur. Un étudiant m'a crié 'sale juif' et m'a craché dessus. C'était du pur antisémitisme", a relaté l'étudiant agressé.

"Il est devenu dangereux d'être juif sur ce campus. L'étudiant qui a été attaqué a dû se rendre à l'hôpital. Ils nous ont craché dessus. Ces agressions sont devenues la réalité des étudiants juifs mais nous ne nous tairons pas", a déclaré Idan Harel, directeur régional de l'organisation Club Z à l'origine de la conférence. "Ici nous nous sentons comme dans l'Allemagne des années 1930, les autorités sont silencieuses et elles ne cherchent pas à nous rassurer et à faire que nous nous sentions en sécurité. J'ai personnellement demandé une surveillance policière renforcée lors de l'événement parce que je savais ce qui nous attendait, mais ma requête a été ignorée. Par miracle, des blessures plus graves ont été évitées. Ils sont venus avec des matraques et des bâtons et ont été très violents", a-t-il précisé.

Le consul général adjoint d'Israël à San Francisco, Matan Zamir, a indiqué que "le consulat prenait au sérieux l'incident survenu à Berkeley". "Cet événement est le dernier d’une série d’incidents similaires survenus sur les campus des États-Unis, qui reflètent une dangereuse augmentation de la menace contre la sécurité des étudiants juifs et israéliens, simplement en raison de leur identité et de leurs opinions. Le consulat est en contact avec les organisateurs de l'événement et les autorités du campus et continue, comme par le passé, d'exiger des autorités chargées de l'application des lois de Berkeley de traduire rapidement en justice toutes les personnes impliquées dans l'incident, tant sur le plan pénal que disciplinaire", a-t-il dit. L'université n'a pas encore réagi.