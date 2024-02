Présidentielle américaine 2024 : Biden et Trump, vainqueurs des primaires dans le Michigan

Le président américain, Joe Biden, et l'ancien président, Donald Trump, ont remporté les primaires du Michigan mardi, consolidant davantage le match retour quasi-certain entre les deux hommes. Pour autant, les premiers résultats ont mis en évidence de plus grandes vulnérabilités politiques, avant les élections générales de novembre. Depuis les attaques du Hamas en octobre et la riposte d'Israël dans la bande de Gaza, la politique jugée pro-israélienne de l'administration Biden a provoqué la colère des Américains d'origine arabe, un bloc qui lui avait été indispensable pour emporter l'élection de 2020.

Quant à Donald Trump, il a facilement emporté les cinq premiers États prévus sur le calendrier des primaires républicaines. Mais des signes avant-coureurs montrent que la bataille avec l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley n'est pas terminée.

(AP Photo/Matt Rourke, File)

La meilleure performance de Mme Haley mardi soir s'est produite dans des régions où se trouvent des villes universitaires comme Ann Arbor, et dans les banlieues autour de Detroit et de Grand Rapids.

Pour Joe Biden, le pourcentage important d'électeurs "non engagés" pourrait être le signe d'une faiblesse auprès d'une partie de la base démocrate dans un État qu'il peut difficilement se permettre de perdre en novembre. Donald Trump, quant à lui, n'a pas obtenu les résultats escomptés, et doit faire face à une faction de son propre parti qui estime qu'il a enfreint la loi dans une ou plusieurs des affaires pénales dont il fait l'objet.