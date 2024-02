Joe Biden déclaré "apte au travail" à l'issue de son bilan de santé annuel

Joe Biden a été déclaré "apte au travail" à l'issue de sa visite médicale annuelle. Selon le bilan établi mercredi par son médecin, le président âgé de 81 ans "s'acquitte pleinement de toutes ses responsabilités sans aucune exemption ni aménagement".

Reuters rappelle toutefois que le démocrate, candidat à sa réélection, souffre d'apnée du sommeil, de reflux gastro-œsophagien, d'allergies et surtout de neuropathie périphérique, susceptible de provoquer l'engourdissement des membres et une perte de sensation dans certaines parties du corps. Cette dernière pathologie explique notamment la raideur de la démarche du président, qui lui vaut des chutes et pertes d'équilibre répétées, faisant dire à ses détracteurs qu'il est trop âgé pour briguer un second mandat.

Ses opposants pointent également le fait que Joe Biden se montre parfois confus et incohérent dans ses discours. Récemment, il a notamment confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand.

Le bilan de santé de Joe Biden indique que celui-ci fait cinq séances de sport par semaine, incluant du golf et du vélo. "C'est un homme actif et robuste", souligne le Dr Kevin O'Connor.