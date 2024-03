Manifestation anti-israélienne à New-York, l'ambassade d'Israël à Washington encerclée

L'actrice américaine Susan Sarandon s'est adressée à la foule lors d'une manifestation anti-israélienne à Washington Square Park, dans le centre de New York, samedi après-midi, où elle a exhorté les participants à perturber "le récit des puissants". "Notre ennemi est la cupidité, et notre ennemi est le silence", a déclaré l'actrice de 77 ans aux centaines de manifestants réunis pour la "Marche des millions pour la Palestine".

“No one is free until all of us are free.Free Palestine!”—America actress Susan Sarandon during today’s global action for Rafah in New York Citypic.twitter.com/6pkDRBYBT9 — sarah (@sahouraxo) March 2, 2024

"Le silence de ceux qui détournent le regard lorsqu'ils voient des enfants écrasés, des bébés affamés, des mères qui gémissent, des pères qui fouillent les décombres pour essayer de retrouver leur famille... c'est inacceptable", a-t-elle poursuivi. Susan Sarandon participe régulièrement à des manifestations anti-israéliennes à New York depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023.

Fin novembre, la star de "La Dernière Marche" a été exclue d'une grande agence hollywoodienne après avoir déclaré, au lendemain des attaques du 7 octobre, que les juifs des États-Unis avaient "un aperçu de ce que l'on ressent lorsqu'on est musulman en Amérique". Elle a ensuite présenté ses excuses pour ces propos, qu'elle a qualifiés de "terrible erreur".

Alors que la pluie tombait sans discontinuer, les manifestants se sont entassés dans le parc sous des parapluies, scandant "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre", un cri de ralliement appelant à l'éradication d'Israël.

La foule comptait environ 3 500 personnes, et de nombreux manifestants ont ensuite quitté le parc et remonté la sixième avenue, suivis de près par la police. Alors que la marche atteignait Bryant Park, la police a arrêté plusieurs protestataires qui s'étaient opposés à un véhicule de police, répondant à des informations faisant état d'un possible engin explosif à l'angle de la 42e rue et de la septième avenue à Times Square.

The Israeli embassy in DC has been surrounded. Terrorists out! pic.twitter.com/paa6NDnhqs — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 2, 2024

Dans le même temps, un important groupe de manifestants propalestiniens s'est rassemblé devant l'ambassade d'Israël à Washington. La section de D.C. du Parti pour le socialisme et la libération, à l'initiative du rassemblement, a affirmé dans un communiqué : "Alors qu'Israël et les États-Unis ont menacé Rafah d'invasion, l'heure est à la mobilisation ! Aucune répression ni intimidation ne nous arrêtera." Dans une vidéo postée sur X, on peut entendre les manifestants chanter "Vive Gaza".

De nombreuses manifestations propalestiniennes ont également eu lieu samedi dans plusieurs villes du Canada, dans le cadre d'une "journée mondiale d'action".