Etats-Unis : La Cour suprême autorise Donald Trump à se présenter dans le Colorado

La Cour suprême américaine, plus haute juridiction du pays, a rejeté ce lundi une décision déclarant Donald Trump inéligible dans l'État du Colorado, en vue de l'élection présidentielle de novembre. Une décision de la plus haute autorité judiciaire qui pourrait faire jurisprudence dans d'autres États comme le Maine et l'Illinois, engagés dans des procédures similaires.

Le candidat a rapidement commenté cette décision sur son réseau Truth Social, où il revendique une "grande victoire pour l'Amérique". L'État du Colorado jugeait Trump inéligible à cette nouvelle campagne, dans la mesure où les personnes ayant pris part à une insurrection n'ont pas le droit d'à nouveau servir dans les instances fédérales, et particulièrement le gouvernement. La décision s'appuyait sur le rôle de Donald Trump dans l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021.