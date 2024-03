Brésil : nette chute de popularité du président Lula après ses déclarations controversées sur Israël

Une enquête publiée mercredi par l'agence de presse Reuters montre que le taux de soutien à l'égard du président brésilien a chuté de 3%, principalement à cause de ses déclarations contre Israël et le parallèle établi entre les combats à Gaza et les crimes nazis.

Le soutien au gouvernement de Lula s'élève aujourd'hui à 51%, alors qu'il était de 54% en décembre. Il s'agit du chiffre de popularité le plus bas pour le président brésilien depuis avril 2023. 46 % des sondés estiment, eux, que le président brésilien "fait du mauvais travail", tandis que cette opinion était partagée par 43 % de la population en décembre.

D'après les données publiées, cette baisse du soutien au dirigeant brésilien provient principalement des chrétiens évangéliques, qui ont exprimé leur réprobation des déclarations de Lula sur Israël, selon lesquelles ses opérations militaires dans la bande de Gaza constituent un "génocide contre les Palestiniens", pouvant être comparé au génocide des Juifs par les nazis.

"Environ 60% des Brésiliens estiment que cette comparaison était exagérée, mais parmi les chrétiens évangéliques, ce chiffre atteint 69%", a souligné auprès de Reuters Filipa Nunez, la responsable du sondage. Le taux de soutien à Lula parmi les chrétiens évangéliques, qui représentent environ un tiers de la population brésilienne, a ainsi chuté de 41% à 35%, et le taux d'insatisfaction de cette population à l'égard du gouvernement est passé de 56% à 62%.

"La déclaration honteuse du président Lula est une tache sur un pays glorieux comme le Brésil. Nous insistons pour que le président s’excuse et rectifie le mensonge antisémite qu’il a propagé. Je continuerai de défendre résolument et fermement notre réputation face à de tels mensonges", a commenté le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz.