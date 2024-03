Etats-Unis : une marche pour la Palestine est prévue à Los Angeles avant la cérémonie des Oscars

Une marche pour la Palestine, appelant à un cessez-le-feu à Gaza, est prévue à Los Angeles dimanche, peu avant le début de la cérémonie des Oscars 2024. La manifestation a été convoquée par un groupe d'organisateurs, d'artistes et de travailleurs du cinéma en collaboration avec diverses organisations, sous le mot d'ordre "Pas de récompenses pendant un génocide !". Les organisateurs s'attendent à une mobilisation massive de plusieurs centaines de personnes qui défileront, manifesteront et bloqueront les rues pour réclamer l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu durable, tout en exigeant la levée du blocus de Gaza et "la fin de l'occupation de la Palestine."

https://twitter.com/i/web/status/1765160568174805405 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Film Workers for Palestine a partagé une déclaration sur Instagram, appelant à se rassembler au Cinerama Dome dimanche pour la marche, qui coïncide avec le premier jour du Ramadan. Cette nouvelle survient après une manifestation contre la guerre Israël-Hamas lors des Independent Spirit Awards 2024 à Santa Monica.

https://twitter.com/i/web/status/1762117748316893280 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le New York Times, le commandant Randy Goddard du département de police de Los Angeles a annoncé un renforcement de la sécurité à la cérémonie des Oscars après avoir entendu des rumeurs de manifestations, tout en soulignant leur volonté de soutenir les droits constitutionnels des manifestants.

Ce ne sera pas la première fois que les Oscars se déroulent au milieu d'une guerre qui divise, comme en 2003 lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. De nombreuses célébrités se sont exprimées sur la guerre entre Israël et le Hamas, réclamant un cessez-le-feu depuis octobre. Raj Kapoor, directeur de la télédiffusion des Oscars, a expliqué que de nombreux plans sont en place pour faire face à d'éventuelles manifestations ou perturbations.