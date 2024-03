Brésil : Bolsonaro sollicite l'autorisation de la Cour suprême pour se rendre en Israël

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro envisage de faire appel à la Cour suprême de son pays afin d'obtenir l'autorisation de se rendre en Israël, a rapporté dimanche CNN. Cette démarche fait suite à l'invitation officielle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, envoyée après les propos controversés de l'actuel président brésilien Lula da Silva comparant la guerre d'Israël à Gaza aux crimes nazis.

Depuis février, Bolsonaro a dû remettre son passeport en raison de procédures pénales à son encontre, l'empêchant ainsi de quitter le territoire brésilien. Ses avocats comptent donc solliciter l'intervention de la plus haute juridiction du pays pour permettre à l'ancien chef d'État de se rendre en Israël. Fabio Weintraub, membre de l'équipe de défense de Bolsonaro, a déclaré à CNN que "l'appel à la Cour suprême comprendra des informations telles que les dates de départ et de retour, ainsi que l'agenda de l'ancien président, qui prévoit des rencontres avec des familles d'otages et des visites sur les sites attaqués par le Hamas le 7 octobre".

Amr Nabil / AP

Il y a environ deux semaines, Jair Bolsonaro a été filmé saluant ses partisans lors d'un rassemblement à São Paulo, un drapeau israélien flottant devant lui, contrastant ainsi avec les propos choquants de Lula da Silva. En réaction aux déclarations du président brésilien, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a réprimandé l'ambassadeur du Brésil en Israël, Frederico Meyer, déclarant Lula persona non grata et affirmant que "nous n'oublierons pas et ne pardonnerons pas. C'est une attaque antisémite grave, le président Lula doit se rétracter". Face à l'escalade des tensions entre les deux pays, Lula da Silva a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv pour consultations, tandis que l'ambassadeur d'Israël au Brésil a été convoqué pour une réprimande au ministère brésilien des Affaires étrangères.