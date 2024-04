28 employés de Google licenciés pour s'être opposés à un contrat entre leur entreprise et Israël

Le géant de la technologie Google a licencié 28 employés qui avaient participé à des manifestations dans les bureaux de l'entreprise à New York et en Californie. Ces employés s'opposaient à l'implication de Google dans le projet Nimbus, un contrat de 1,2 milliard de dollars passé entre Google, Amazon et le gouvernement israélien pour fournir des services de stockage en ligne et d'intelligence artificielle.

Les manifestants considéraient que la collaboration de Google avec Israël "posait un problème éthique". Certains d'entre eux ont même occupé le bureau du PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, exigeant l'arrêt du projet et la fin des profits qui profitaient, selon eux, à un "génocide", sur fond de guerre à Gaza. le collectif "No Tech for Apartheid", qui milite pour la fin des contrats avec Israël, a accusé Google de mener une "campagne de vengeance de masse" contre les employés protestataires.

"En choisissant de fournir au gouvernement et à l'armée israéliens nos puissantes technologies d'informatique en cloud et d'IA, nous avons continuellement permis l'État d'apartheid d'Israël en Palestine et au génocide en cours à Gaza", écrivent les manifestants dans une lettre à Kurian. "Des années de silence, d'ignorance et de mensonges de la part de la direction nous ont confirmé, en tant que travailleurs, que nos préoccupations ne seront pas entendues sans une action significative."

Dans un courriel adressé à l'ensemble du personnel, Chris Rackow, responsable de la sécurité mondiale de Google, a déclaré que l'entreprise ne tolérerait pas ce type de comportement sur le lieu de travail.