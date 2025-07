32% des Américains soutiennent l’action militaire d’Israël à Gaza, un niveau historiquement bas

Articles recommandés -

Après 21 mois d'opérations militaires à Gaza, seuls 32% des Américains approuvent l'action israélienne, selon un sondage Gallup mené du 7 au 21 juillet 2025. La désapprobation atteint 60%. Cette enquête révèle une chute de 10 points par rapport à septembre dernier, marquant le plus bas niveau depuis le début des mesures en novembre 2023. Si les Américains soutenaient initialement l'action israélienne après les attaques du 7 octobre, la tendance s'est inversée dans chaque sondage suivant.

Fracture partisane record

La baisse provient essentiellement des démocrates (8% d'approbation, -16 points) et des indépendants (25%, -16 points). À l'inverse, 71% des républicains approuvent l'action à Gaza, en hausse de 5 points. Concernant les frappes contre l'Iran, 38% des Américains les soutiennent contre 54% de désapprobation, avec des écarts similaires entre partis.

Netanyahou au plus bas

Pour la première fois depuis 1997, une majorité d'Américains (52%) a une opinion défavorable de Benjamin Netanyahou, contre 29% d'opinions favorables. Cette dégradation touche particulièrement les démocrates (9% d'opinions favorables) et les indépendants (19%), tandis que 67% des républicains conservent une image positive du Premier ministre israélien. L'écart partisan de 58 points constitue un record historique, reflétant une polarisation croissante de l'opinion américaine sur la question israélo-palestinienne après plus d'un an et demi de conflit.