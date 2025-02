47 % des Américains rejettent l'idée d'un contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis

Un sondage CBS révèle une forte opposition à une éventuelle administration américaine de la bande de Gaza, une proposition qui s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large de réinstallation de la population palestinienne.

Selon l'enquête publiée ce dimanche, près de la moitié des Américains (47%) rejettent l'idée d'un contrôle américain sur Gaza, tandis que 40% restent indécis. Seule une minorité de 13% des sondés soutient cette initiative.

L'étude met également en lumière un paradoxe dans l'opinion publique concernant la gestion du conflit entre Israël et le Hamas. Le président Biden et son prédécesseur Donald Trump recueillent un taux d'approbation identique de 54% sur leur approche de la guerre entre Israël et le Hamas.

Par ailleurs, le sondage révèle une appréciation globalement positive de la présidence Trump, avec 53% des Américains satisfaits de son action, et 70% des répondants qui estiment qu'il respecte ses engagements de campagne.

Pour rappel, le plan controversé de Trump propose la réinstallation des 2,2 millions d'habitants de Gaza vers un autre territoire non encore déterminé, alors que l'Egypte et la jordanie ont déjà opposé leur refus à l'accueil des Gazaouis. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Trump a souligné que ce déplacement pourrait être permanent, affirmant que de nombreux Palestiniens aspireraient à quitter Gaza pour améliorer leurs conditions de vie.