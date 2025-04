53% des Américains ont une opinion défavorable d'Israël, révèle une nouvelle enquête

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient de terminer sa deuxième visite aux États-Unis depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump, une nouvelle enquête du Pew Research Center révèle un changement significatif dans l'opinion publique américaine concernant Israël et le conflit au Moyen-Orient.

Selon cette étude menée du 24 au 30 mars 2025 auprès de 3 605 adultes, 53% des Américains expriment désormais une opinion défavorable d'Israël, contre 42% en mars 2022, soit avant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et l'offensive israélienne à Gaza qui a suivi.

L'importance accordée au conflit par les Américains est également en baisse. Seulement 54% des Américains considèrent la guerre Israël-Hamas comme personnellement importante pour eux, une diminution par rapport aux 65% enregistrés en janvier 2024. De même, 66% estiment que cette guerre est importante pour les intérêts nationaux américains, soit 9 points de moins que l'année précédente.

Les opinions divergent fortement selon l'appartenance politique et religieuse. Les Démocrates sont beaucoup plus susceptibles d'avoir une vision défavorable d'Israël que les Républicains (69% contre 37%). Parmi les groupes religieux, les musulmans américains (81%) et les personnes sans affiliation religieuse (69%) ont les opinions les plus négatives envers Israël, tandis que les Juifs américains (70%) et les protestants évangéliques blancs (70%) maintiennent majoritairement une vision favorable.

Concernant la politique du président Trump, les Américains sont divisés : 31% estiment qu'il favorise trop les Israéliens, 29% pensent qu'il maintient un bon équilibre entre Israéliens et Palestiniens, seulement 3% considèrent qu'il favorise trop les Palestiniens, et 37% sont incertains.

La confiance dans le Premier ministre israélien reste relativement faible (32%), avec une forte différence entre Républicains (51% de confiance) et Démocrates (15%). Chez les Juifs américains, 53% manquent de confiance en Netanyahou alors que 45% le soutiennent.

Quant à la solution à deux États, seulement 46% des Américains croient désormais qu'Israël et un État palestinien indépendant peuvent coexister pacifiquement, une baisse par rapport aux 52% de fin 2023.

L'idée évoquée par Trump que les États-Unis devraient prendre le contrôle de la bande de Gaza est largement impopulaire, avec 62% des Américains qui s'y opposent, tandis que seulement 15% y sont favorables et 22% sont indécis.