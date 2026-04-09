60% des Américains ont une opinion défavorable d’Israël, en forte hausse (sondage)

Un nouveau sondage du centre de recherche Pew met en lumière une évolution marquée de l’opinion publique américaine à l’égard d’Israël. Selon cette enquête menée auprès de 3 500 adultes à la fin du mois dernier, six Américains sur dix déclarent avoir une opinion « très » ou « plutôt » défavorable d’Israël, soit une hausse de 20 points depuis 2022.

Plus frappant encore, près de la moitié des personnes interrogées expriment une opinion « très défavorable », une proportion qui a triplé en l’espace de quatre ans. Ce basculement intervient dans un contexte de guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, et reflète une tendance déjà observée dans plusieurs enquêtes récentes : une montée du scepticisme, voire de l’hostilité, à l’égard de l’État hébreu.

L’étude confirme également une fracture politique profonde. Environ 80 % des électeurs démocrates disent avoir une opinion défavorable d’Israël, contre 40 % des républicains. L’écart est encore plus marqué chez les jeunes : près de la moitié des démocrates de moins de 50 ans déclarent avoir une opinion « très défavorable », signe d’un éloignement générationnel croissant.

Au-delà des clivages partisans, ces résultats traduisent une recomposition plus large des perceptions aux États-Unis, où la sympathie envers les Palestiniens tend à progresser, parfois au détriment du soutien traditionnel à Israël. Cette évolution pourrait, à terme, influencer les équilibres politiques à Washington, notamment au sein du Parti démocrate.

Alors que les tensions au Moyen-Orient restent vives, ce changement d’opinion publique constitue un facteur stratégique non négligeable, susceptible de peser sur les orientations futures de la politique étrangère américaine et sur la relation historique entre les États-Unis et Israël.