62% des crimes haineux à New York visaient des Juifs en octobre

Les Juifs ont été la principale cible des crimes haineux signalés à New York le mois dernier, représentant 62 % des incidents recensés, selon les données publiées par la police new-yorkaise (NYPD).

Sur 47 crimes haineux enregistrés, 29 étaient à caractère antisémite, un chiffre particulièrement élevé, même dans une ville où les Juifs demeurent la communauté la plus visée par ce type d’actes. À titre de comparaison, quatre incidents ont visé la communauté asiatique, un les Afro-Américains, deux étaient islamophobes, trois liés à d’autres religions et huit motivés par l’orientation sexuelle des victimes.

Ces chiffres préoccupants ont été rendus publics alors que les New-Yorkais se rendent aux urnes pour élire leur maire. De nombreux membres de la communauté juive expriment leur inquiétude face à la montée des discours anti-israéliens, notamment après la percée politique de Zohran Mamdani, un candidat d’extrême gauche ouvertement critique d’Israël.

Les autorités précisent que ces chiffres restent préliminaires et pourraient être ajustés si certains incidents initialement considérés comme discriminatoires se révélaient avoir d’autres motivations.

Les poursuites pour crimes haineux demeurent rares aux États-Unis, les procureurs devant démontrer l’existence d’un mobile de haine au-delà de tout doute raisonnable — un seuil de preuve particulièrement élevé.

Cette flambée d’antisémitisme à New York s’inscrit dans un contexte mondial de recrudescence des actes antijuifs, observée depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.