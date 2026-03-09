68 % des Juifs américains "connectés" soutiennent la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran

Une large majorité de Juifs américains dits « connectés » soutient l’offensive militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, selon un sondage publié par le Jewish People Policy Institute (JPPI). L’enquête, réalisée la semaine dernière auprès de 692 personnes, révèle que 68 % des répondants approuvent la guerre, un niveau de soutien supérieur à celui observé dans l’ensemble de l’électorat américain.

Plusieurs sondages réalisés récemment aux États-Unis indiquent en effet qu’environ 60 % des électeurs américains s’opposent à l’intervention militaire contre l’Iran. Le soutien apparaît particulièrement faible parmi les électeurs démocrates, alors que ce parti regroupe historiquement une grande partie de l’électorat juif américain.

Le sondage met également en évidence une forte dimension politique dans les positions exprimées. Les Juifs américains se définissant comme conservateurs soutiennent presque unanimement l’opération militaire. Parmi ceux qui se disent « plutôt libéraux », 57 % déclarent également soutenir la guerre. En revanche, les personnes se définissant comme « fortement libérales » sont majoritairement opposées à l’intervention, avec seulement 28 % de soutien.

L’étude souligne par ailleurs que les opinions des Juifs américains interrogés se rapprochent davantage de celles des Juifs israéliens que de celles de la population américaine dans son ensemble. Un sondage de l’Israel Democracy Institute publié la semaine dernière indiquait que 93 % des Juifs israéliens soutiennent les opérations militaires contre l’Iran.

Concernant les objectifs du conflit, une majorité relative des personnes interrogées estime que la priorité doit être l’élimination du programme nucléaire iranien, des capacités de missiles balistiques et du soutien du régime à des groupes armés, une position soutenue par 58 % des répondants. En revanche, seuls 25 % considèrent que le changement de régime à Téhéran doit constituer un objectif central de la guerre.

Enfin, l’enquête révèle que de nombreux Juifs américains redoutent une montée de l’antisémitisme et du sentiment anti-israélien aux États-Unis en raison du conflit. Selon le sondage, 52 % des répondants pensent que la guerre pourrait accroître l’antisémitisme, tandis que 45 % craignent une hausse des sentiments hostiles à Israël.

La majorité des personnes interrogées estime toutefois que Donald Trump n’a pas été poussé à agir par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 72 % considérant que le président américain n’avait pas besoin d’être convaincu pour lancer l’opération militaire.