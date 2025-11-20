À la veille de sa rencontre avec Donald Trump, Mamdani promet de défendre les New-Yorkais "sans compromis"

À la veille de sa première rencontre officielle avec le président Donald Trump à la Maison-Blanche, le maire élu de New York, Zohran Mamdani, a livré un message clair : il se rend à Washington pour porter les préoccupations urgentes des New-Yorkais et défendre sans relâche leur accès au logement, leur sécurité et leur stabilité économique.

Dans une déclaration transmise avant son départ, Mamdani rappelle qu’il est de tradition pour le maire élu de New York de rencontrer l’administration fédérale, compte tenu de l’interdépendance entre la ville et Washington. Mais cette année, selon lui, l’enjeu est « plus critique que jamais ». Il souligne que la crise nationale du logement — que les habitants des cinq districts connaissent de manière aiguë — exige une coopération fédérale bien plus ambitieuse.

« Pour des dizaines de milliers de New-Yorkais, cette rencontre réunit deux dirigeants très différents pour une raison commune : ils veulent un leadership capable de s’attaquer à la crise du coût de la vie », affirme-t-il.

Son équipe a d’ailleurs sollicité directement la Maison-Blanche pour organiser cet entretien, signe qu’il entend travailler « avec n’importe qui » dès lors que cela peut améliorer la vie des 8,5 millions d’habitants de la ville. Mamdani insiste cependant : la collaboration n’effacera pas les désaccords.

« J’ai de nombreux différends avec le président, mais je n’hésiterai jamais à explorer chaque voie possible pour rendre cette ville plus accessible », explique-t-il. Il promet de soutenir « toute politique bénéfique aux New-Yorkais » — et d’être « le premier à s’y opposer » si elle leur nuit. Pour lui, la rencontre est une opportunité essentielle :

« Je présenterai mes arguments franchement. Ma responsabilité est d’examiner toutes les options pour rendre cette ville plus abordable, plus sûre et plus stable pour tous. »