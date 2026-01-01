À Miami, des pro-palestiniens agressent la mère du dernier otage israélien

À Miami, une scène choquante a éclaté lors d’une manifestation pro-palestinienne : des activistes ont pris à partie la mère de Ran Gvili, le dernier otage israélien toujours retenu à Gaza.

Ran Gvili, un policier de l’unité Yamam, a été enlevé par le groupe terroriste Hamas lors de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Les autorités israéliennes estiment qu’il est décédé des suites de ses blessures, mais son corps reste détenu à Gaza, privant sa famille d’une sépulture digne.

Sa mère, Talik Gvili, se trouve aux États-Unis pour une mission de sensibilisation sur le sort des otages, dans l’espoir de mobiliser l’opinion internationale et d’obtenir la restitution du corps de son fils.

Selon des vidéos partagées sur X, des manifestants pro-palestiniens ont agressé verbalement la mère de Gvili, l’interpellant de manière hostile alors qu’elle tentait de mener sa démarche pacifique. L’incident a suscité une forte émotion parmi les soutiens de la famille, qui dénoncent une atteinte à sa dignité et à son deuil.

La famille de Ran continue de réclamer la restitution de ses restes pour lui offrir une sépulture et permettre à Israël de tourner une page douloureuse de son histoire.