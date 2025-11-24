À New York, d’anciens otages se recueillent sur la tombe du Rabbi de Loubavitch

Dans un moment chargé d’émotion, les anciens otages Segev Kalfon, Matan Angrest, Nimrod Cohen et Bar Kuperstein se sont rendus avec leurs familles sur la tombe du Rabbi de Loubavitch, dans le Queens, un lieu où leurs proches avaient prié inlassablement pour leur libération. Le déplacement a été organisé par la jeunesse Loubavitch.

Accueillies par le rabbin Menachem Kotlarsky, représentant du siège mondial du mouvement, les familles ont décrit un sentiment de “boucle bouclée”. “Ici, nous avons pleuré, prié et trouvé de la force. Revenir avec vous aujourd’hui est bouleversant”, a-t-il déclaré.

Pour certains, comme Hagai Angrest, père de Matan, ce lieu a été un refuge durant de longs mois d’angoisse. “Chaque fois que je venais à New York, je passais à l’Ohel (nom donné à la tombe du rabbi). Nous avons commencé cette épreuve alors que notre fils vivait un enfer. Ces prières nous ont fortifiés. Nous sommes revenus pour dire merci.”

Sur place, les familles ont allumé des bougies, donné la charité et rédigé des notes de bénédiction avant de réciter ensemble le psaume 100, traditionnellement associé à la gratitude. “Jusqu’à aujourd’hui, nos familles priaient ici pour notre retour”, a confié Matan Angrest. “Je suis venu simplement pour dire merci.”

Le groupe a également prié pour la libération de ceux qui restent entre les mains du Hamas à Gaza.

Les proches ont évoqué l’élan de solidarité dont ils ont bénéficié dans le monde entier, ainsi que la place centrale de la foi durant la captivité. Matan Angrest a raconté avoir demandé à ses ravisseurs un livre de prières, un Houmach (Pentateuque) et des téfilines (phylactères), une requête finalement acceptée. “Je priais trois fois par jour. Cela m’a protégé, cela m’a donné de l’espoir”, explique-t-il. Bar Kuperstein, lui, s’appuyait sur des psaumes qu’il connaissait par cœur, tandis que sa mère lançait une campagne mondiale permettant à des milliers de personnes d’utiliser ses téfilines en son nom.

Ces visites s’ajoutent à celle d’autres anciens otages, dont Yosef Haïm Ohana ou Agam Berger signe d’un mouvement croissant de familles revenant à l’Ohel pour exprimer leur gratitude et leur résilience.