À New York, les succès électoraux de l’aile gauche renforcent les tensions autour d’Israël

Les élections primaires démocrates organisées mardi à New York ont confirmé l’influence croissante de l’aile gauche du parti, portée par le maire Zohran Mamdani et les Socialistes démocrates d’Amérique (DSA). Plusieurs candidats soutenus par ce courant ont remporté des victoires significatives, dans des scrutins où les positions sur Israël ont occupé une place centrale.

Parmi les vainqueurs figurent Claire Valdez et Darializa Avila Chevalier, deux candidates soutenues par les DSA, ainsi que Brad Lander, allié politique de Mamdani. Leurs succès consolident la position du maire de New York au sein de la gauche démocrate et illustrent l’évolution du débat politique dans une ville qui abrite pourtant la plus importante communauté juive hors d’Israël.

Tout au long des campagnes, les questions liées à la guerre à Gaza, au soutien américain à Israël et au rôle du lobby pro-israélien AIPAC ont occupé une place importante. Les candidats victorieux ont adopté des positions particulièrement critiques à l’égard d’Israël, allant parfois plus loin que leurs adversaires démocrates modérés.

Darializa Avila Chevalier s’est notamment distinguée par ses prises de position en faveur de la cause palestinienne. Au cours de la campagne, elle a accusé Israël de commettre un « génocide » à Gaza et a appelé à mettre fin à l’aide américaine destinée à l’État hébreu. Son adversaire, le député sortant Adriano Espaillat, avait pour sa part adopté une position plus nuancée, tout en critiquant lui aussi le gouvernement israélien.

La défaite d’Espaillat a été perçue comme l’un des principaux revers subis par l’establishment démocrate lors de ce scrutin. Figure influente du parti et proche des syndicats, il était considéré comme largement favori avant l’entrée en lice de Mamdani dans la campagne.

Les résultats ont également été marqués par une forte mobilisation des militants pro-palestiniens. Lors des rassemblements organisés après l’annonce des résultats, plusieurs participants ont scandé « Free Palestine » et dénoncé l’influence de l’AIPAC sur la vie politique américaine.

Pour les observateurs, ces scrutins traduisent une évolution plus large du Parti démocrate, dont une partie de la base militante se montre de plus en plus critique envers Israël. Toutefois, les résultats sont plus contrastés qu’il n’y paraît. Dans plusieurs circonscriptions, des candidats démocrates favorables à Israël, comme les représentants Ritchie Torres et Grace Meng, ont conservé leurs sièges avec une confortable avance.

La question israélienne a néanmoins pris une place inhabituelle dans ces campagnes locales. Plusieurs candidats et élus ont eux-mêmes regretté que les débats autour du conflit au Proche-Orient aient parfois éclipsé des sujets plus directement liés aux préoccupations des électeurs, comme le logement, le coût de la vie ou l’immigration.

Ces victoires offrent en tout cas un nouvel élan à l’aile gauche du Parti démocrate. Si les résultats des primaires se confirment lors des élections générales de novembre, les Socialistes démocrates d’Amérique pourraient doubler leur représentation au Congrès, renforçant encore le poids politique de ce courant au sein de la gauche américaine.