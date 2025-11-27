À New York, un gala récolte 5 millions de dollars pour les soldats blessés de Tsahal

Sous les lustres de Cipriani Hall au World Trade Center, 1 500 membres de la communauté juive de New York se sont réunis dimanche soir pour un geste de solidarité assumé : soutenir les soldats blessés de Tsahal, malgré un climat politique de plus en plus hostile à Israël. Le gala annuel de l’organisation Belev Echad a permis de lever 5 millions de dollars, dans une ambiance mêlant émotion brute et détermination collective.

Le rabbin Uriel Vigler, fondateur de Belev Echad, a rappelé la portée morale de cette soirée : « Ce n’est pas qu’une levée de fonds, c’est une déclaration spirituelle ». Il a évoqué le courage d’Idan Betzaleli, grièvement blessé en défendant la base de Zikim : « Notre promesse est que son sacrifice ne sera jamais oublié. »

Les témoignages des soldats ont constitué le cœur battant de la soirée. Dolev Sela, combattant de l’unité multidimensionnelle, a raconté l’explosion qui l’a laissé aveugle d’un œil et meurtri à jamais : « Le vrai combat commence après, contre la douleur et le chagrin. »

Sagiv Shraabi, du bataillon 51 de Golani, grièvement blessé par un tir de mortier, a ému le public en réalisant un rêve brisé par la guerre : chanter sur scène. « Vous nous redonnez non seulement la vie, mais aussi l’espoir », a-t-il lancé.

Pour les Vigler, la mission de Belev Echad est avant tout humaine : « Nos soldats ne sont pas des dossiers, ce sont des membres de la famille », a souligné Shevy Vigler. Les fonds serviront à renforcer l’accompagnement médical, psychologique et juridique offert aux blessés, du centre de réhabilitation d’Or Yehuda jusqu’à leur retour à la vie civile.