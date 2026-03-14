À New York, un rassemblement d’Al-Qods marqué par des slogans pro-Hamas et pro-Hezbollah

Un rassemblement organisé vendredi à New York à l’occasion de la journée annuelle d’Al-Qods a été marqué par des slogans de soutien à des organisations terroristes et par des propos violemment hostiles à Israël et aux États-Unis. La manifestation, qui s’est tenue à Times Square, a réuni plusieurs centaines de participants issus de groupes militants anti-sionistes et d’organisations de gauche radicale.

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Durant le rassemblement, certains manifestants ont scandé des slogans tels que « mort à Israël » et « mort à l’Amérique », tandis que d’autres ont exprimé ouvertement leur soutien au Hamas et au Hezbollah. Des drapeaux de ces organisations ont également été brandis. Des pancartes affichaient des messages comme « Victoire à la résistance palestinienne et iranienne » ou encore « Libérez l’Amérique d’Israël ».

L’événement s’inscrivait dans le cadre de la journée d’Al-Qods, une mobilisation annuelle instaurée en 1979 par la République islamique d’Iran pour exprimer un soutien à la cause palestinienne et dénoncer Israël. Cette édition s’est tenue dans un contexte de fortes tensions internationales liées au conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Plusieurs orateurs ont salué le rôle de l’Iran dans ce qu’ils ont décrit comme la lutte contre « l’impérialisme américain et le sionisme ». L’un d’eux a affirmé que la guerre contre l’Iran constituait « une guerre contre l’anti-impérialisme », appelant les manifestants à soutenir la République islamique.

Le rassemblement a également été marqué par des propos antisémites particulièrement virulents. Certains intervenants ont accusé les soutiens d’Israël de crimes imaginaires, reprenant des accusations historiques connues sous le nom de « calomnies de sang », qui prétendent faussement que les Juifs tueraient des enfants.

Face à la manifestation, une petite dizaine de contre-manifestants pro-israéliens — juifs et alliés — se sont rassemblés de l’autre côté de la rue. Ils ont brandi des drapeaux américains et scandé des slogans dénonçant les manifestants, les qualifiant notamment de « terroristes ».

Le rassemblement intervient alors que les tensions liées au conflit au Moyen-Orient ont ravivé les divisions et suscité de fortes mobilisations politiques dans plusieurs grandes villes occidentales.