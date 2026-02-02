Affaire Epstein : la mère de Zohran Mamdani citée dans un document

Un nouveau nom apparaît dans les documents récemment rendus publics dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein : celui de la réalisatrice américaine d’origine indienne Mira Nair, figure reconnue du cinéma international, primée au Festival de Cannes et nommée aux Oscars. Cette mention attire l’attention d’autant plus que Nair est la mère de Zohran Mamdani, récemment élu maire de New York et connu pour ses positions très critiques à l’égard d’Israël.

Le nom de Mira Nair figure dans un courriel daté du 21 octobre 2009, adressé à Epstein par la responsable de relations publiques Peggy Siegal. Dans ce message, Siegal décrit une réception mondaine organisée au domicile de Ghislaine Maxwell, proche collaboratrice d’Epstein, à l’occasion de la sortie d’un film. Elle y énumère plusieurs invités de premier plan, parmi lesquels Bill Clinton, Jeff Bezos, le photographe et homme d’affaires Jean Pigozzi, ainsi que la réalisatrice Mira Nair.

Selon plusieurs sources, il s’agirait d’une soirée post-projection organisée autour du film Amelia, réalisé par Nair, avec Hilary Swank et Richard Gere à l’affiche. Les documents précisent toutefois que la mention de son nom ne constitue en rien une indication d’implication dans des activités illégales ni de connaissance des crimes commis par Epstein et Maxwell, mais atteste uniquement de sa présence à un événement social réunissant de nombreuses personnalités du monde politique, économique et culturel.

Cette révélation intervient à un moment politiquement délicat pour Zohran Mamdani, élu à la tête de la mairie de New York en novembre dernier. Lors de sa soirée de victoire à Brooklyn, il était apparu publiquement aux côtés de sa mère. À ce stade, aucune réaction officielle n’a été communiquée par son entourage concernant cette mention dans les documents judiciaires.

Par ailleurs, les mêmes révélations indiquent que Peter Mandelson, ancien ministre et figure du Parti travailliste britannique, est lui aussi cité dans les documents. À la suite de cette publication, Mandelson a annoncé son retrait du Parti travailliste, affirmant ne pas vouloir « causer davantage d’embarras » à sa formation politique.

La publication actuelle s’inscrit dans une démarche plus large du Department of Justice visant à rendre publics des éléments de l’enquête sur Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019 alors qu’il était en détention provisoire dans l’attente de son procès.