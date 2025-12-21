Affaire Epstein : les images de Noam Chomsky aux côtés du financier suscitent malaise et désillusion

La diffusion récente de photographies montrant Noam Chomsky en compagnie de Jeffrey Epstein a provoqué une onde de choc parmi les admirateurs de l’intellectuel américain. Ces clichés, rendus publics cette semaine par des élus démocrates américains sans indication de date ni de contexte précis, montrent notamment les deux hommes à bord d’un avion privé.

Si ces images sont inédites, le lien entre Chomsky et Epstein n’est pas nouveau. En 2023, le linguiste avait reconnu dans une interview au Wall Street Journal avoir rencontré le financier à de rares occasions, expliquant que ces échanges étaient motivés par le vaste réseau relationnel de ce dernier. Les agendas d’Epstein, rendus publics ultérieurement, faisaient déjà état de rencontres avec plusieurs universitaires, dont Chomsky, notamment en 2015 et 2016.

Depuis, l’intellectuel, aujourd’hui âgé de 96 ans, n’a plus commenté publiquement cette relation. Mais la publication des photographies a ravivé les critiques. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix se disent déçues de voir une figure emblématique de la gauche antisystème associée, même indirectement, à un criminel sexuel condamné. Certains parlent d’un symbole douloureux, voire d’une contradiction morale.

Fondateur de la linguistique moderne avec Syntactic Structures (1957), Noam Chomsky a bâti sa renommée académique au Massachusetts Institute of Technology, avant de devenir professeur émérite à l’Université de l’Arizona. Mais il est surtout connu pour son engagement politique : opposition à la guerre du Vietnam, critiques virulentes de la politique étrangère américaine et proximité avec des dirigeants de gauche comme Fidel Castro, Hugo Chavez ou Luiz Inácio Lula da Silva.

La publication de ces images vient ainsi ternir, aux yeux de certains, l’aura d’un intellectuel longtemps perçu comme un symbole de cohérence morale et de critique radicale des structures de pouvoir.