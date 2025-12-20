Affaire Jeffrey Epstein : l’administration Trump publie des documents et ravive la polémique

L’administration de Donald Trump a commencé, vendredi 19 décembre, à rendre publics des centaines de milliers de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein, suscitant immédiatement frustration et critiques. Ces pièces, issues de l’enquête menée par la justice américaine sur le financier new-yorkais mort en prison en 2019, étaient attendues de longue date et visent à éclairer ses relations avec des personnalités du monde politique, économique et culturel.

Cette publication intervient sous la contrainte d’une loi adoptée par le Congrès en novembre, qui obligeait le gouvernement à divulguer l’ensemble des documents non classifiés en sa possession. Or, contrairement à l’esprit du texte, seule une partie du dossier a été rendue publique à ce stade. De nombreux passages ont été caviardés, officiellement afin de protéger les victimes, et le ministère de la Justice a indiqué que la divulgation complète s’étalerait sur plusieurs semaines.

Ce choix a provoqué la colère de l’opposition démocrate. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé une « opération de camouflage » visant, selon lui, à protéger Donald Trump. Le président républicain avait pourtant promis, durant sa campagne de 2024, une transparence totale sur cette affaire, avant de qualifier à plusieurs reprises le dossier de « canular » exploité politiquement par ses adversaires.

Parmi les documents rendus publics figurent des photos montrant Jeffrey Epstein aux côtés de nombreuses célébrités, dont l’ancien président Bill Clinton, mais aussi des figures du monde des affaires et du spectacle. Donald Trump apparaît également sur certains clichés, entouré de femmes dont les visages sont masqués.

Le ministère de la Justice a toutefois prévenu qu’aucune nouvelle inculpation n’était à attendre. La seule personne condamnée dans ce dossier reste Ghislaine Maxwell, ancienne compagne d’Epstein, condamnée à vingt ans de prison. Pour de nombreuses victimes et observateurs, cette publication partielle laisse subsister de lourdes zones d’ombre.