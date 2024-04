Affaire Weinstein : une cour d'appel de New York annule la condamnation pour viol de l’ex-producteur de cinéma

Une cour d'appel de New York a annulé jeudi la condamnation pour viol et agressions sexuelles de l'ex-producteur star d'Hollywood Harvey Weinstein en 2020, et ordonné un nouveau procès.

La cour d'appel a estimé que des erreurs de procédure avaient été commises durant ce procès, qui avait constitué une victoire pour le mouvement #MeToo. Harvey Weinstein a été séparément condamné à de la prison à Los Angeles.

M. Weinstein, 72 ans, purge une peine de 23 ans dans une prison de New York après avoir été reconnu coupable d'acte sexuel criminel pour avoir imposé une fellation à une assistante de production télévisuelle et cinématographique en 2006 et de viol pour avoir agressé une actrice en 2013. Il restera en prison car il a été reconnu coupable à Los Angeles en 2022 d'un autre viol et condamné à 16 ans de prison. Weinstein a été acquitté à Los Angeles des accusations concernant l'une des femmes qui ont témoigné à New York. L'annulation de la condamnation de Weinstein est le deuxième revers majeur du mouvement #MeToo au cours des deux dernières années, après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre un appel de la décision d'un tribunal de Pennsylvanie d'annuler la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby. La condamnation de Weinstein est restée en suspens pendant plus de quatre ans, saluée par les activistes et les défenseurs comme une étape importante, mais disséquée tout aussi rapidement par ses avocats et, plus tard, par la Cour d'appel lorsqu'elle a entendu les arguments sur la question en février.