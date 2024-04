Affrontements entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens à l'université UCLA

Des heurts ont éclaté dimanche entre des manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens sur le campus de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), rapporte CNN. Les manifestants ont forcé une barrière de sécurité destinée à séparer les deux groupes, se retrouvant face à face, criant et se bousculant. L'incident a impliqué des manifestants pro-palestiniens rassemblés pour soutenir un campement protestant contre la campagne militaire d'Israël à Gaza, et un groupe de contre-manifestants drapés de drapeaux israéliens qui avaient installé un écran vidéo et des haut-parleurs. Une étudiante juive a notamment été blessée à la tête par un manifestant pro-palestinien.

Les deux rassemblements avaient été autorisés par l'université, qui avait engagé une société de sécurité privée pour séparer les deux camps. Selon CNN, des policiers en tenue anti-émeute se tenaient à distance de la foule, mais les responsables de l'université ont déclaré que la police n'interviendrait que si elle estimait que les étudiants étaient en danger. Mary Osako, vice-chancelière de la communication stratégique de l'université, a confirmé dans un communiqué que les manifestants avaient "forcé" une barrière entre les groupes et qu'il y avait eu "des altercations physiques" entre les protestataires. "L'UCLA a une longue histoire de manifestations pacifiques, et nous sommes attristés par la violence qui a éclaté", indique le communiqué.

Le campus de l'UCLA est devenu un épicentre de la vague de manifestations pro-palestiniennes qui déferle sur les universités américaines. La police de Los Angeles a arrêté 93 manifestants qui refusaient de démanteler un campement installé sur le campus. Les étudiants exigent que l'université se désinvestisse totalement d'Israël et des entreprises soutenant ses opérations à Gaza, ce que l'UCLA dément.

Cet incident est le dernier en date d'une série de manifestations anti-israéliennes qui ont déferlé sur les campus universitaires à travers les États-Unis. La semaine dernière, au moins 45 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés à l'université de Yale après que la police anti-émeute a investi le campus pendant une manifestation. Deux jours plus tôt, un étudiant journaliste juif de Yale a été poignardé à l'œil avec un drapeau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Auparavant, plus de 100 personnes ont été arrêtées par la police de New York pour intrusion illégale, alors que les forces de l'ordre entraient à l'université Columbia pour disperser une manifestation pro-palestinienne qui avait commencé la veille.