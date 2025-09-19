Donald Trump annonce des négociations pour reprendre une base militaire en Afghanistan

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a révélé jeudi soir que son administration "tentait" de reprendre le contrôle de la base de Garm en Afghanistan, actuellement aux mains des talibans depuis le retrait américain de 2021. Cette déclaration inattendue a été faite lors d'une conférence de presse à Londres, aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer.

"Nous voulons récupérer cette base, car elle est très proche de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires", a justifié Trump, soulignant l'importance stratégique de cette installation militaire. Le président américain a évoqué des "informations de dernière minute" sans préciser leur nature, ajoutant de manière sibylline : "Nous essayons de récupérer la base, car ils ont besoin de nous."

Trump n'a pas précisé à qui il faisait référence par "ils", laissant planer l'incertitude sur d'éventuelles négociations avec les dirigeants talibans. La Maison Blanche n'a pas encore répondu aux demandes de clarification des médias américains concernant l'existence de contacts concrets ou de démarches pratiques pour récupérer cette base.

Selon des rapports antérieurs, des premiers contacts ont eu lieu ces derniers mois entre des représentants de l'administration Trump et les talibans. L'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour les questions relatives aux prisonniers, Adam Boehler, aurait notamment rencontré le ministre des Affaires étrangères taliban, Amir Khan Mottaki, à l'aéroport de Kaboul. Cette rencontre aurait principalement porté sur des questions civiles, les relations bilatérales et de potentiels investissements.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour Trump, qui avait initié le processus de retrait d'Afghanistan durant son premier mandat. L'accord signé avec les talibans en mars 2020 prévoyait le départ de toutes les forces américaines avant mai 2021. Son successeur Joe Biden avait prolongé cette échéance jusqu'à fin août 2021, mais le retrait s'était achevé de manière chaotique par la prise rapide de Kaboul par les talibans.

La perspective de reprendre pied militairement en Afghanistan, même de manière limitée, marque un tournant significatif dans la politique américaine au Moyen-Orient et témoigne des préoccupations croissantes de Washington face à l'expansion de l'influence chinoise dans la région.