Agression antisémite à Montréal : un homme juif attaqué devant ses enfants

Un homme juif de 32 ans a été violemment agressé samedi après-midi dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à Montréal, alors qu’il se promenait dans un parc avec ses trois enfants.

Selon une vidéo publiée sur X/Twitter et relayée par la chaîne canadienne CTV, l’agresseur l’a frappé à plusieurs reprises avant de jeter sa kippa au sol. Les images montrent le suspect quittant les lieux quelques instants avant l’arrivée de la police.

Les autorités ont reçu un appel à 14 h 45 signalant l’incident. Les agents dépêchés sur place ont découvert que le suspect avait déjà pris la fuite. La victime, blessée, a été transportée à l’hôpital. Un porte-parole de la communauté hassidique a confirmé son hospitalisation, sans préciser la gravité de ses blessures. La vidéo, largement partagée en ligne, a suscité une vague d’indignation. « Cela est arrivé à un ami aujourd’hui à Montréal ! Il était tranquillement avec ses enfants dans un parc ! Pourquoi a-t-il fallu une heure à la police pour intervenir ? », a dénoncé un internaute.

La police de Montréal a ouvert une enquête pour identifier et retrouver le suspect. Aucune arrestation n’avait été annoncée dans l’immédiat et les autorités n’ont pas communiqué sur les circonstances exactes de l’agression. Cet incident survient dans un contexte de hausse signalée des actes antisémites au Canada, en particulier depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023.