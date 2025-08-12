Agression violente contre un juif à Montréal : un homme arrêté

Articles recommandés -

La police de Montréal a annoncé mardi soir l’arrestation d’un homme de 24 ans en lien avec une agression violente perpétrée contre un homme juif dans un parc de la ville. L’attaque, survenue en présence des enfants de la victime, a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux.

D’après les autorités, la victime a été attaquée alors qu’elle était au sol. On aperçoit également l’agresseur jeter la kippa de la victime dans une fontaine à proximité, un geste particulièrement symbolique et lourd de connotations antisémites.

Le suspect, actuellement en garde à vue, est entendu par les enquêteurs. Le dossier sera transmis au bureau du procureur général du Québec, qui décidera des charges à retenir.

Dans un communiqué, la police de Montréal a souligné son engagement sans faille dans cette enquête : "Les policiers n’ont ménagé aucun effort pour retrouver le suspect et poursuivent leurs investigations afin de comprendre pleinement les circonstances de cet acte criminel". La collaboration des habitants, qui ont fourni des informations précieuses, a été saluée comme un élément clé ayant permis l’arrestation.

De son côté, le Premier ministre canadien Mark Carney a condamné fermement cette agression qu’il qualifie "d’acte de violence abject". "Chaque personne au Canada a le droit inaliénable de vivre en sécurité", a-t-il déclaré, adressant son soutien à la victime et à sa famille. Il a également salué le travail des forces de l’ordre pour faire respecter la justice.