Alec Baldwin confronté à une militante anti-israélienne dans un café new-yorkais

Une vidéo montre l'acteur Alec Baldwin confronté par une militante anti-israélienne dans un café de New York. La femme lui demande à plusieurs reprises de dire "Free Palestine" (Libérez la Palestine). La militante se moque également de la star hollywoodienne pour le décès accidentel d'une directrice de la photographie en 2021, tuée par un tir de revolver lors du tournage du film "Rust". L'acteur finit par faire tomber le téléphone de la militante.

"Alec, peux-tu dire 'Free Palestine' une fois ?" demande la femme alors que Baldwin se tient dans le café, apparemment en train de téléphoner. "Pourquoi as-tu tué cette femme ? Tu as tué cette femme et n'as pas fait de prison ?". "Free Palestine, Alec, juste une fois, et je te laisserai tranquille", insiste-t-elle. "Je te laisserai tranquille, je le jure."

Baldwin se dirige vers la porte du café et semble suggérer à un employé d'appeler la police. "Tu sais que c'est un putain de criminel", lance la femme. "Dis juste 'Free Palestine' une fois, une seule fois", répète-t-elle. "Fuck Israël, fuck le sionisme, s'il te plaît, dis-le", ajoute-t-elle avant que Baldwin ne fasse tomber le téléphone de sa main. En décembre dernier, Baldwin avait déjà été interpellé par des manifestants anti-israéliens qui lui avaient demandé s'il condamnait Israël pour "les actions commises contre les enfants gazaouis", étant donné qu'il "travaille pour Hollywood", évoquant un stéréotype antisémite selon lequel l'industrie cinématographique serait de connivence avec un lobby juif occulte.