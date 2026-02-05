Alex Saab, proche de Maduro lié à l'Iran, arrêté au Venezuela

Un haut responsable vénézuélien étroitement lié à l’ancien président Nicolás Maduro réputé pour jouer un rôle clé dans les liaisons financières et logistiques entre Iran, Hezbollah et le Venezuela, a été arrêté mercredi dans son pays lors d’une opération conjointe menée par les autorités vénézuéliennes et américaines, selon un responsable américain cité par Reuters. Il devrait être extradé vers les États-Unis dans les prochains jours pour y faire face à des poursuites.

Il s’agit d’Alex Saab, un homme d’affaires colombien naturalisé vénézuélien et ancien ministre de l’industrie, qui fut détenu en 2020 au Cap-Vert avant d’être incarcéré aux États-Unis pendant plus de trois ans pour des accusations de corruption liées à Maduro. En 2023, il avait été gracié dans le cadre d’un échange de prisonniers entre Washington et Caracas et rapatrié au Venezuela, où il avait été présenté comme un "héros national".

Mercredi, Saab aurait de nouveau été arrêté à Caracas dans le cadre d’une opération impliquant le service de renseignement vénézuélien (SEBIN) et le FBI, selon des médias locaux. Son avocat a nié l’arrestation, qualifiant les informations de fake news, tandis que des journalistes proches du gouvernement ont également réfuté sa détention. Le président de l’Assemblée vénézuélienne, Jorge Rodríguez, n’a ni confirmé ni infirmé ces déclarations.

La possible extradition d’Alex Saab vers les États-Unis serait une évolution majeure, survenant peu après la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines en janvier 2026 et suggérant, selon un responsable US, un nouveau niveau de coopération entre Washington et Caracas sous la direction intérimaire de Delcy Rodriguez, qui dirige actuellement les agences de sécurité du pays.

Avant sa grâce, Saab était visé par des poursuites américaines pour avoir, selon les autorités, siphonné environ 350 millions de dollars hors du Venezuela dans le cadre d’un vaste réseau de corruption. Il avait nié les accusations et tenté de les faire annuler en invoquant l’immunité diplomatique, sans succès.

Son rôle avait aussi été analysé dans de nombreux travaux internationaux comme central à la facilitation de réseaux transrégionaux allant de l’Amérique latine au Moyen-Orient, notamment en lien avec des intérêts iraniens, ce qui explique l’importance stratégique de son arrestation pour les États-Unis.