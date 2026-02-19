All-Star Game : Spike Lee affirme qu'il ignorait que Deni Avdija était israélien

Le week-end du All-Star Game NBA à Inglewood, en Californie, a été marqué par une double controverse mêlant sport et politique. Le cinéaste américain Spike Lee s’est retrouvé au cœur des critiques après être apparu au bord du parquet avec un sac orné du drapeau de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de vêtements représentant le keffieh, lors des festivités organisées à l’Intuit Dome.

Certains observateurs ont estimé que ce geste visait indirectement Deni Avdija, devenu le premier joueur né en Israël sélectionné pour un All-Star Game, une étape historique dans sa carrière. Face à la polémique, Spike Lee a publié un message sur Instagram affirmant qu’il ignorait qu’Avdija était israélien. Il a assuré que son choix vestimentaire traduisait sa "préoccupation pour les enfants et les civils palestiniens" et non une hostilité envers le joueur ou envers les Juifs. "Respect à Deni Avdija", a-t-il écrit, saluant également l’ensemble des joueurs sélectionnés.

La réaction n’a toutefois pas apaisé les critiques. L’animateur radio new-yorkais Craig Carton a accusé le réalisateur d’avoir franchi une ligne rouge et a appelé à son exclusion des salles NBA, estimant qu’un tel geste n’avait pas sa place dans un événement sportif célébrant la performance d’un joueur.

Parallèlement, LeBron James a lui aussi suscité une vive controverse. Interrogé par un journaliste israélien avant le match de dimanche, la star des Los Angeles Lakers a salué les performances d’Avdija, avant d’évoquer Israël plus largement. James a déclaré espérer inspirer ses fans "là-bas" et exprimé le souhait de visiter un jour le pays, affirmant n’en avoir "entendu que du bien".

Ces propos ont déclenché une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Le commentateur britannique Mehdi Hasan a dénoncé ses déclarations, tandis que d’autres internautes lui ont reproché d’ignorer les souffrances des Palestiniens dans le contexte du conflit en cours.