Amélioration significative de la lutte contre l'antisémitisme dans les universités américaines

Le dernier rapport de la Campus Anti-Defamation League, publié ce lundi, met en lumière une tendance encourageante : près de la moitié des universités américaines ont renforcé leurs mesures de protection des étudiants juifs par rapport à l'année précédente. Cependant, l'étude souligne qu'un nombre important d'établissements demeurent insuffisamment engagés dans cette lutte.

Cette année, l'indice a évalué 135 établissements d'enseignement supérieur, soit une augmentation de 50 par rapport à 2024, sur la base de 30 critères spécifiques. Les notes attribuées vont de A (excellente protection) à F (protection gravement déficiente).

36% des institutions ont reçu les notes A ou B, marquant une progression notable par rapport aux 23,5% de 2024. Parmi les établissements précédemment évalués, 45% ont amélioré leur classement, tandis que seulement 9% ont connu un recul.

"Chaque campus devrait obtenir la note A. Ce n'est pas une exigence excessive, mais ce qui devrait constituer la norme," a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur exécutif mondial de l'ADL. "Malgré des progrès encourageants sur de nombreux campus, trop d'étudiants juifs ne se sentent toujours pas en sécurité ou pleinement intégrés."

Certains établissements se distinguent particulièrement, comme Brandeis University et Vanderbilt University, qui ont obtenu la note A. À l'inverse, l'Université de Columbia, épicentre de manifestations pro-palestiniennes, stagne avec une note D, tandis que treize institutions, dont DePaul University et Portland State University, ont reçu la note F.

L'étude révèle également que plus de 50% des institutions évaluées en 2024 ont adopté des changements politiques significatifs en réponse à la montée de l'antisémitisme, notamment en matière de réglementation des manifestations. Les établissements ayant montré les progrès les plus marqués sont ceux qui ont systématiquement renforcé leurs politiques, rendu obligatoire la formation sur l'antisémitisme et amélioré leurs processus de signalement des incidents.

Ces améliorations interviennent dans un contexte préoccupant : une enquête récente, menée par l'ADL et d'autres organisations, indique que 83% des étudiants juifs ont été victimes ou témoins d'antisémitisme depuis l'attaque le 7 octobre 2023, et que deux tiers d'entre eux doutent de la capacité de leur université à prévenir de tels incidents.