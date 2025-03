Antisémitisme: l'administration Trump veut revoir ses contrats avec l'Université Columbia

L'administration Trump a menacé lundi de retirer plus de 50 millions de dollars de contrats gouvernementaux conclus avec l'Université Columbia, pointant du doigt l'inaction présumée de cette institution de l'Ivy League face aux manifestations anti-israéliennes qui ciblent les étudiants juifs. Les responsables fédéraux ont annoncé qu'ils envisageaient d'émettre des "ordres d'arrêt de travail" sur 51,4 millions de dollars de contrats et de réexaminer plus de 5 milliards de dollars d'engagements fédéraux liés à l'université new-yorkaise pour garantir que les droits des étudiants juifs sont respectés.

"L'antisémitisme – comme le racisme – est une maladie spirituelle et morale qui rend les sociétés malades et tue des personnes avec une létalité comparable aux épidémies les plus meurtrières de l'histoire", a déclaré dans un communiqué Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Cet avertissement fait partie d'une enquête en cours sur d'éventuelles violations des droits civiques et intervient après que le président Trump a créé en janvier le Groupe de travail pour combattre l'antisémitisme afin de lutter contre la haine manifeste dans les campus universitaires.

Linda McMahon, nouvelle secrétaire à l'Éducation, a déclaré lundi que depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, les Américains ont "assisté avec horreur" à des agressions et du harcèlement d'étudiants juifs dans des établissements d'élite. "Des campements et des manifestations illégales ont complètement paralysé les opérations quotidiennes sur le campus, privant les étudiants juifs des opportunités d'apprentissage auxquelles ils ont droit", a-t-elle affirmé.

Columbia a indiqué qu'elle examinait le message du gouvernement fédéral et espérait travailler avec la Maison Blanche pour lutter contre l'antisémitisme. "Columbia s'engage pleinement à combattre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, et nous sommes résolus à ce que l'appel, la promotion ou la glorification de la violence ou du terrorisme n'aient pas leur place dans notre université", a déclaré l'établissement lundi soir.

Ari Shrage, cofondateur de l'Association des anciens élèves juifs de Columbia, a déclaré au New York Post que Columbia n'avait pas fait assez pour sanctionner les étudiants manifestants qui ont bouleversé la vie des élèves juifs. "Maintenant, le gouvernement montre à Columbia qu'ils sont sérieux", a-t-il affirmé.