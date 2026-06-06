Antisémitisme : le plan de Mark Carney divise la communauté juive canadienne

Le Premier ministre canadien Mark Carney se retrouve au cœur d’une controverse après l’annonce d’un nouveau plan gouvernemental destiné à lutter contre l’antisémitisme et les crimes haineux. Présentée dans une synagogue de Toronto, l’initiative prévoit la création d’un Conseil consultatif ministériel sur les droits, l’égalité et l’inclusion, chargé de conseiller le gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de haine, avec une priorité accordée à l’antisémitisme, rapporte le Jewish Telegraphic Agency.

Cette annonce intervient alors que le Canada fait face à une hausse sans précédent des actes antisémites depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières années, des écoles juives, des synagogues, des commerces et des centres communautaires ont été visés par des attaques et des actes de vandalisme.

Mais la réponse du gouvernement ne fait pas l’unanimité. Plusieurs organisations juives, dont B’nai Brith Canada, estiment que le plan manque de mesures concrètes et dénoncent l’absence d’une stratégie nationale coordonnée impliquant les forces de l’ordre, la justice et les institutions éducatives. Elles reprochent également à Mark Carney de ne pas avoir explicitement reconnu l’antisionisme comme l’un des principaux moteurs de la montée de l’antisémitisme depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023.

La composition même du conseil suscite des critiques. Certains responsables conservateurs et représentants de la communauté juive contestent la nomination de plusieurs membres perçus comme proches de causes pro-palestiniennes, tandis que d’autres dénoncent des attaques injustes visant des personnalités arabes ou musulmanes.

À l’inverse, des organisations juives progressistes soutiennent l’approche de Mark Carney. Elles estiment que la lutte contre l’antisémitisme doit être menée aux côtés de celle contre l’islamophobie et toutes les formes de racisme, soulignant que la haine des Juifs ne peut être réduite aux seuls débats autour d’Israël.