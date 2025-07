Antisémitisme record sur les campus américains (rapport)

Articles recommandés -

Un rapport alarmant de Hillel International révèle une explosion des incidents antisémites sur les campus américains lors de l’année universitaire 2024-2025, avec 2 334 cas recensés, soit une hausse de 26 % par rapport aux 1 853 incidents de 2023-2024, et près de dix fois plus que les 289 cas de 2022-2023, avant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Cette flambée, la plus élevée jamais enregistrée, est alimentée par une augmentation fulgurante de 185 % du harcèlement en ligne, malgré une baisse de 22 % des actes violents, menaces, vandalisme et graffitis, qui totalisent 752 cas.

Depuis l’attaque du Hamas, l’antisémitisme a atteint des sommets aux États-Unis, avec 9 354 cas de harcèlement, vandalisme et agressions en 2024, selon l’Anti-Defamation League. Les campus, devenus des foyers de tensions autour du conflit israélo-palestinien, concentrent 18 % de ces incidents, souvent liés à des manifestations anti-israéliennes. « Beaucoup d’universités ont renforcé leurs politiques pour mieux protéger les étudiants juifs », souligne Adam Lehman, président de Hillel International. « Ces mesures, soutenues par notre collaboration, créent un environnement plus sûr et inclusif. »

Malgré ces avancées, 83 % des étudiants juifs ont été témoins ou victimes d’antisémitisme depuis octobre 2023, selon une enquête conjointe de Hillel et de l’ADL. Face à cette crise, Lehman appelle à une vigilance accrue : « Les universités doivent continuer à appliquer des sanctions fermes pour garantir la sécurité de tous. »