Antisémitisme sur les campus américains : Trump gèle près de 2 milliards de financement de deux universités

Dans le cadre des enquêtes sur l’antisémitisme et la discrimination raciale sur les campus américains, l'administration Trump, a gelé d'importants financements de deux universités américaines. L'université Cornell se verra ainsi amputée de 1,1 milliard de dollars, alors que celle de Northwestern aura 790 millions de dollars en moins, a révélé le New York Times mercredi.

Selon les informations publiées par le quotidien américain, la suspension du financement, qui comprend principalement des subventions et des contrats avec les ministères de l'Agriculture, de la Défense, de l'Éducation et de la Santé, découle d'enquêtes menées par les autorités fédérales, suite à des allégations d'activités antisémites et de discrimination raciale dans les établissements d'enseignement supérieur.

AP Photo/Jae C. Hong

Les responsables de Cornell ont déclaré que l'université avait reçu plus de 75 ordres de cessation de travail de la part du ministère de la Défense, mais n'ont pas confirmé que le financement d'un milliard de dollars avait été gelé. De plus, les subventions liées à certaines recherches, principalement dans les domaines de la défense, de la cybersécurité et de la santé publique, ont été affectées par les nouvelles restrictions. La décision n’a pas été officiellement annoncée, mais elle a suscité une grande résonance dans le discours universitaire et parmi les politiciens.