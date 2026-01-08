Antisémitisme sur un campus new-yorkais : Cooper Union conclut un accord et promet des réformes

L’établissement privé Cooper Union for the Advancement of Science and Art, à New York, a conclu un accord à l’amiable pour mettre fin à une plainte déposée par des étudiants juifs l’accusant de ne pas les avoir protégés face à des actes d’antisémitisme sur son campus. L’annonce a été faite ce jeudi par les avocats des plaignants, selon l’agence Reuters.

La procédure judiciaire avait été engagée par dix étudiants juifs après des incidents survenus le 25 octobre 2023. Ce jour-là, une manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne s’était tenue devant la bibliothèque de l’établissement, dans l’East Village à Manhattan. Des manifestants avaient forcé les dispositifs de sécurité, frappé aux portes et aux fenêtres, scandé des slogans et brandi des pancartes, poussant des étudiants à se retrancher à l’intérieur du bâtiment par crainte pour leur sécurité.

Selon la plainte, l’administration de Cooper Union n’aurait pas agi pour faire cesser la manifestation et aurait même demandé à la police, qui proposait son assistance, de se retirer. Les étudiants estimaient que cette inaction avait créé un environnement hostile et violé le Title VI de la législation américaine sur les droits civiques, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la religion dans les institutions bénéficiant de fonds fédéraux.

Dans le cadre de l’accord, Cooper Union s’engage à mettre en place une série de réformes. L’établissement va notamment nommer un coordinateur Title VI chargé de superviser la gestion des plaintes pour discrimination et harcèlement, renforcer la formation des étudiants et du personnel sur ces questions, et interdire le port de masques destinés à dissimuler l’identité lors des manifestations sur le campus. Une indemnisation financière, dont le montant n’a pas été précisé, sera également versée aux dix étudiants.

Pour Ziporah Reich, directrice du contentieux au Lawfare Project, qui représente les plaignants, « les étudiants juifs ont le droit d’étudier sans être ciblés, harcelés ou exclus en raison de leur identité ou de leurs convictions ». L’établissement n’a pas souhaité commenter immédiatement l’accord.