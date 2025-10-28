Antisémitisme : un Israélien violemment agressé en plein coeur de Manhattan

Nouvelles violences antisémites en plein coeur de New York. Rami Glickstein, un éducateur israélien de 58 ans, a été frappé au visage lundi à Manhattan après qu'un inconnu a jeté sa kippa au sol et craché dessus.

L'incident s'est produit alors que la victime se rendait dans un restaurant casher situé à proximité. Un homme s'est soudainement approché de lui pour l'interroger sur sa religion, avant d'arracher sa kippa, de la jeter par terre et de cracher dessus. Lorsque Glickstein s'est penché pour la ramasser, l'agresseur l'a frappé au visage.

Des témoins juifs présents sur place ont immédiatement alerté les secours et la police. Cependant, l'agresseur a profité de la confusion pour prendre la fuite. Selon certaines sources, les autorités locales n'ont pas encore procédé à son arrestation.

Ofir Akunis, consul général d'Israël à New York, s'est entretenu avec Rami Glickstein et son épouse pour leur exprimer son soutien. Le consulat s'est déclaré à leur disposition à tout moment.

Dans une déclaration ferme, Ofir Akunis a attribué cette agression au climat d'hostilité ambiant : "Cette attaque est le résultat direct de l'incitation quotidienne à travers le monde, et également aux États-Unis, contre les Juifs et contre Israël."

Le consul a pointé du doigt "les mensonges, la violence verbale, les appels à un nouveau massacre le 7 octobre et les accusations de meurtre rituel propagées sans aucune restriction". Selon lui, cette rhétorique "influence de nombreuses personnes, dont certaines qui n'hésitent pas à attaquer physiquement."

Ofir Akunis a appelé l'ensemble des dirigeants américains, aux niveaux national et local, à "condamner immédiatement et avec force cette attaque et les appels à la violence, tels qu'une 'Intifada mondiale'."