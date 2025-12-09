Argentine : des députés de gauche prêtent serment d'allégeance à une "Palestine libre", lors de leur entrée en fonction

La séance d’investiture des nouveaux députés argentins, habituellement une formalité solennelle, s’est transformée la semaine dernière en véritable affrontement politique lorsque plusieurs élus de gauche ont détourné leur serment de fonction pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne.

Sur les 127 parlementaires appelés à prêter serment à Buenos Aires, au moins quatre ont remplacé la formule officielle "Sí, juro" (Oui, je le jure) par des déclarations dénonçant Israël ou appelant à une "Palestine libre". Un geste qui a immédiatement déclenché huées, protestations et accusations de récupération politique dans l’hémicycle, ainsi qu’une vague de critiques dans l’opinion publique.

https://x.com/i/web/status/1996553181879321046 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le député Nicolás del Caño a ainsi dédié son serment aux "enfants massacrés à Gaza". Néstor Pitrola, drapé d’un keffieh palestinien, a juré "pour la fin du génocide sioniste et pour une Palestine libre". Romina Del Plá, portant un tee-shirt orné d’une pastèque, devenu symbole pro-palestinien, a affirmé prêter serment "pour le droit de la Palestine à exister du fleuve à la mer". Myriam Bregman, députée socialiste et de confession juive, a pour sa part dénoncé un "génocide en Palestine" avant d’ajouter une pique contre la politique américaine au Venezuela.

Ces sorties ont provoqué l’ire des élus proches du président Javier Milei, qui ont rappelé que le serment doit être strictement consacré à la Constitution argentine. "Vous devez jurer pour votre pays", a lancé Lila Lemoine à Bregman, qu’elle connaissait pourtant bien autrefois.

La polémique s’est rapidement étendue hors du Parlement. La DAIA, principale organisation représentative des Juifs d’Argentine, a déposé une plainte officielle, estimant que certaines formules, notamment "du fleuve à la mer", constituaient un message de haine appelant à la destruction d’Israël. Elle a dénoncé une "déclaration ouvertement antijuive, incompatible avec les valeurs démocratiques".

Face au tumulte, une députée de droite, Sabrina Ajmechet, a annoncé le dépôt d’un projet de loi visant à empêcher tout élu de prendre ses fonctions s’il n’utilise pas la formule exigée par le règlement. "Il faut mettre fin à ce cirque", a-t-elle déclaré, jugeant problématique que des élus prêtent serment "pour un autre territoire" que l’Argentine.

La cérémonie a connu d’autres écarts : la députée juive Patricia Holzman a prêté serment en disant "Sí, prometo" et en posant la main sur une Torah, tandis qu’un élu de gauche, Juan Grabois, a été filmé effectuant un geste évoquant un salut nazi en direction du président Milei, un geste que son entourage a tenté de justifier comme une référence au film "Hunger Games".

Reste à savoir si des sanctions seront prises. L’Argentine a adopté en 2020 la définition de l’antisémitisme de l’IHRA, qui considère certains discours anti-israéliens comme antisémites, et un député fait déjà l’objet de poursuites pour des publications jugées discriminatoires. L’affaire pourrait donc avoir des suites judiciaires ou disciplinaires.