Argentine : Javier Milei dénonce l’Iran lors de la commémoration de l’attentat contre l’ambassade d’Israël

Trente ans après l’attentat meurtrier contre l’ambassade d’Israël à Buenos Aires, le président argentin Javier Milei a vivement dénoncé l’Iran, qu’il accuse d’être responsable de cette attaque, tout en réaffirmant son soutien aux États-Unis et à Israël. Lors d’une cérémonie organisée sur le site de l’ancienne ambassade, où une camionnette piégée avait explosé le 17 mars 1992, faisant 22 morts et plus de 200 blessés, le chef de l’État a affirmé qu’"il ne peut y avoir de trêve face au terrorisme".

S’appuyant sur une décision judiciaire rendue en 2024 attribuant à l’Iran la responsabilité de cet attentat, ainsi que de celui contre le centre communautaire juif AMIA en 1994 (85 morts), Javier Milei a dénoncé un "régime tyrannique" engagé depuis des décennies dans la propagation du terrorisme. Il a également souligné l’alignement de son pays avec Israël, présenté comme un "allié stratégique" partageant des valeurs communes.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, marqué par un conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran depuis fin février, et par des menaces pesant sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. La cérémonie, marquée par le dépôt de gerbes de fleurs blanches, a rassemblé une centaine de participants. L’Argentine abrite la plus importante communauté juive d’Amérique latine, avec près de 300 000 membres, principalement installés à Buenos Aires.