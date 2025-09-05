Argentine : la fille d'un nazi accusée de dissimuler 22 œuvres de Matisse volées pendant la Shoah

Articles recommandés -

La fille et le gendre d'un officier nazi qui a pillé des œuvres d'art appartenant à des Juifs européens durant la Seconde Guerre mondiale ont été inculpés jeudi par un tribunal argentin pour dissimulation d'œuvres volées, dont 22 toiles du célèbre peintre français Henri Matisse.

L'arrestation du couple fait suite à la découverte fortuite du "Portrait d'une dame", tableau du XVIIIe siècle spolié par les nazis à un collectionneur juif hollandais. L'œuvre était visible sur une annonce immobilière argentine pour la vente de leur propriété le mois dernier, avant d'être rapidement retirée.

Les accusés sont Patricia Kadgien, fille du nazi Friedrich Kadgien, et son époux, Juan Carlos Cortegoso. Friedrich Kadgien était un proche collaborateur d'Hermann Göring qui avait fui vers l'Argentine après la guerre et y était décédé en 1978.

Un trésor artistique découvert lors des perquisitions

Les enquêteurs, initialement à la recherche du "Portrait d'une dame" peint par Giuseppe Ghislandi, ont fait une découverte stupéfiante lors de leurs perquisitions : 22 œuvres des années 1940 d'Henri Matisse (1869-1954), ainsi que d'autres toiles dont l'origine reste à déterminer.

Ce patrimoine artistique était dissimulé dans la station balnéaire argentine de Mar del Plata, en possession de la famille Kadgien, selon les autorités officielles.

L'histoire tragique d'une collection dispersée

Le "Portrait d'une dame" faisait partie de l'importante collection de Jacques Goudstikker, collectionneur juif hollandais tué en 1940 alors qu'il tentait de fuir l'invasion nazie des Pays-Bas. Sa valeur actuelle est estimée à environ 50 000 dollars selon les médias argentins.

Les hauts dignitaires nazis, menés par Göring, s'étaient partagé la collection de Goudstikker. Kadgien, qui servait également de conseiller financier à Adolf Hitler, était chargé d'acheminer ce butin vers l'Amérique du Sud.

Après la guerre, les Pays-Bas ont restitué environ 300 œuvres de cette collection de 1 100 pièces aux héritiers de Goudstikker, bien que de nombreuses toiles demeurent encore dispersées à travers le monde, témoins silencieux du pillage nazi.