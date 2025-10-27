Argentine : large victoire pour le parti de Javier Milei aux élections de mi-mandat

Le parti du président argentin Javier Milei, "La Libertad Avanza", a remporté dimanche les élections de mi-mandat avec environ 40 % des voix, distançant largement l'opposition qui n'a obtenu que 24 % des suffrages. Cette victoire consolide le soutien populaire aux réformes économiques engagées par le dirigeant depuis son arrivée au pouvoir.

Selon les données électorales officielles relayées par les médias locaux, le parti présidentiel a obtenu 40,84 % des voix nationales pour les élections à la Chambre des députés, la chambre basse du Congrès argentin. Au Sénat, La Libertad Avanza a remporté six des huit provinces concernées par le renouvellement d'un tiers des sièges, renforçant ainsi son influence à la chambre haute

Ces élections de mi-mandat étaient perçues dans le pays comme un référendum sur la capacité de Milei à sortir l'Argentine du marasme économique. Le scrutin portait sur près de la moitié des sièges de la Chambre des députés et un tiers du Sénat, et les résultats ne laissent aucune ambiguïté sur le verdict populaire. Le résultat, qui dément bien des sondages, est un immense soulagement pour l’exécutif, alors que l’incertitude liée au scrutin avait placé l’économie argentine, et sa monnaie, sous une intense pression depuis deux mois.

"Le peuple ne veut pas retomber dans l'échec. Il a décidé de tourner la page sur cent ans de décadence. Aujourd'hui, nous avons franchi un tournant. Nous commençons à construire une grande Argentine", a réagi Milei après l'annonce de sa victoire.

Cette performance électorale devrait permettre au président argentin de faire avancer plus facilement ses réformes libérales, soutenues financièrement à hauteur de plusieurs milliards de dollars par l'administration Trump aux États-Unis.

Le président américain a félicité son homologue argentin dans un message publié sur ses réseaux sociaux : "Milei fait un travail merveilleux, et notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin."

Élu sur la promesse de reconstruire son pays et de le sortir du gouffre économique, Milei s'est également distingué par son soutien indéfectible à Israël. Il a notamment annoncé son intention de déplacer l'ambassade d'Argentine à Jérusalem et avait promis durant sa campagne que sa première visite à l'étranger en tant que président serait en Israël – une promesse qu'il a tenue. En juin dernier, le dirigeant argentin a reçu le prix Genesis, récompensant son soutien à l'État juif à un moment où de nombreuses nations ont pris leurs distances avec Israël.