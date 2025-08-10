Argentine : une élue inculpée pour propos antisémites visant Israël, une première dans le pays

Articles recommandés -

En Argentine, la parlementaire Vanina Biasi, figure du Parti des travailleurs (gauche radicale), a été formellement inculpée pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages comparant Israël au régime nazi et le qualifiant d’"État génocidaire". C’est la première fois qu’un élu en fonction est poursuivi pour antisémitisme dans le pays, et que des publications anti-israéliennes en ligne sont reconnues juridiquement comme antisémites.

L’affaire remonte à novembre 2023, peu après l’élection du président Javier Milei, connu pour son philosémitisme et sa ligne dure contre l’antisémitisme. Entre le 27 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, Biasi a posté huit messages sur X, dont : "Les nazis sionistes doivent détruire l’aide humanitaire de l’UNRWA pour accélérer l’extermination. Ils utilisent la famine, comme dans les camps nazis, comme méthode d’extermination" ou encore "L’État sioniste est nazi par ses pratiques et son idéologie".

Pour le procureur, ces déclarations dépassaient la liberté d’expression et constituaient un discours de haine au sens de la loi argentine contre la discrimination. Un juge fédéral avait déjà validé cette analyse en avril, ordonnant également la saisie de biens d’une valeur d’environ 7 500 dollars. Après plusieurs recours rejetés, la Chambre fédérale a confirmé jeudi l’inculpation et la saisie, rappelant que la liberté d’expression n’est pas absolue et peut être limitée pour protéger les droits d’autrui, la sécurité nationale ou l’ordre public.

Biasi, ancienne députée nationale et récemment élue au parlement de la ville de Buenos Aires, risque de un mois à trois ans de prison si elle est reconnue coupable. Elle dénonce une procédure "politiquement motivée" et appelle à manifester contre Israël.

L’affaire divise l’opinion publique argentine : certains estiment que, bien que choquants, ses propos relèvent de la liberté d’expression, tandis que d’autres saluent la fermeté des autorités.

Adoptée en 2020, la définition de l’antisémitisme par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), qui inclut certaines formes de critique d’Israël, a été invoquée dans cette affaire. La DAIA, principale organisation politique juive d’Argentine, a soutenu les poursuites, jugeant que les propos de Biasi véhiculaient des "stigmates classiques de l’antisémitisme moderne" et que son statut public amplifiait leur impact.