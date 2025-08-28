Argentine : une œuvre d'art pillée par les nazis retrouvée dans une annonce immobilière

Articles recommandés -

Un tableau volé par les nazis il y a plus de 80 ans a refait surface de manière inattendue dans une annonce immobilière en Argentine. La police argentine a perquisitionné la propriété après que l'œuvre ait été repérée par hasard dans les photos de présentation d'une maison à vendre.

Il s'agit du "Portrait d'une dame" de Giuseppe Ghislandi, peintre portraitiste de l'époque baroque, qui était accroché au-dessus d'un canapé dans le salon d'une résidence de Mar del Plata, près de Buenos Aires. Le quotidien néerlandais AD a identifié cette toile comme une œuvre d'art pillée, figurant dans la base de données du ministère néerlandais de la Culture parmi les pièces disparues pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette œuvre appartenait à Jacques Goudstikker, un important marchand d'art juif néerlandais qui avait fui les Pays-Bas en mai 1940, redoutant l'invasion nazie. Il périt dans un accident à bord du navire qui l'emmenait vers un lieu sûr. Le dignitaire nazi Hermann Göring supervisa la confiscation de la collection Goudstikker, qui comptait plus de 1 100 œuvres d'art.

https://x.com/i/web/status/1959867201525088284 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après la guerre, plusieurs pièces de la collection furent retrouvées en Allemagne et exposées au Rijksmuseum comme partie de la collection nationale néerlandaise. En 2006, 202 œuvres furent restituées à l'unique héritière survivante du marchand, sa belle-fille Marei von Saher, aujourd'hui âgée de 81 ans.

Le "Portrait d'une dame" ne figurait pas parmi elles. Le journal AD a révélé des documents d'époque indiquant que le tableau était en possession de Friedrich Kajan, un officiel nazi, officier SS et proche collaborateur de Göring, qui s'enfuit en Suisse en 1945. Kajan quitta ensuite la Suisse pour le Brésil, puis l'Argentine, où il mourut en 1978 à 71 ans.

Pendant des années, le quotidien tenta de contacter les deux filles du nazi décédé à Buenos Aires au sujet des œuvres manquantes, mais fut systématiquement éconduit. Un journaliste envoyé sur place constata que la maison de Patricia Kajan, fille du nazi, était en vente et que le tableau perdu figurait dans l'annonce immobilière.

Suite à la publication de l'enquête, le procureur argentin Carlos Martinez ordonna une perquisition mardi. Bien que diverses armes aient été saisies, le tableau avait disparu. L'avocat de Mme Kajan assure qu'elle coopérera avec les autorités. Les héritiers Goudstikker restent déterminés à récupérer l'œuvre, et la police argentine espère la localiser prochainement.