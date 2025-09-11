Assassinat de Charlie Kirk : le FBI publie la photo du suspect et dévoile de nouveaux détails

Articles recommandés -

De nouveaux éléments ont été révélés sur l’assassinat de Charlie Kirk, figure conservatrice américaine pro israélienne, tué lors d’une conférence à l’université Utah Valley. Lors d’une conférence de presse, le département de la Sécurité publique de l’Utah a dévoilé le parcours du tireur et présenté une photo du suspect publiée par le FBI.

Les enquêteurs affirment avoir retrouvé l’arme utilisée, un fusil de chasse de calibre .30, découvert dans une forêt proche de la scène du crime. L’arme était enveloppée dans une serviette, avec un chargeur usé contenant encore trois balles. Selon un rapport interne, la munition portait des inscriptions liées à une idéologie transgenre et antifasciste.

Le suspect, qui se serait fondu dans la communauté universitaire et paraissait être de l’âge d’un étudiant, a réussi à s’échapper en se mêlant à une zone résidentielle. Des images vidéo de bonne qualité permettraient désormais de retracer ses mouvements.

Charlie Kirk, 31 ans, discutait sur scène avec un étudiant d’une fusillade impliquant des personnes transgenres lorsque l’attaque s’est produite. La famille de la victime est « dévastée », ont indiqué les autorités.

Le président américain Donald Trump a réagi avec émotion lors d’un discours au Pentagone, qualifiant l’assassinat de Kirk d’« acte abominable ». Il a annoncé que le militant conservateur recevrait à titre posthume la Médaille présidentielle de la Liberté, en hommage à son engagement et à son influence sur la jeunesse américaine.