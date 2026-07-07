Assassinat de Charlie Kirk : un policier dit avoir trouvé un sniper sur un toit

Lors d’une audience dans l’Utah, un ancien policier a témoigné avoir découvert des traces laissant penser qu’un tireur s’était installé sur un toit proche du lieu où Charlie Kirk a été tué.

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Erika Kirk leaves the Fourth District Courthouse, July 6, 2026, in Provo, Utah, after a hearing for Tyler Robinson, accused in the fatal shooting of Charlie Kirk.
Erika Kirk leaves the Fourth District Courthouse, July 6, 2026, in Provo, Utah, after a hearing for Tyler Robinson, accused in the fatal shooting of Charlie Kirk. AP Photo/Marielle Scott

Un ancien policier de l’université Utah Valley a affirmé devant un tribunal avoir découvert un apparent « poste de sniper » sur un toit situé près de l’endroit où l’activiste conservateur Charlie Kirk a été assassiné.

Christopher Bagley a expliqué avoir assisté à la fusillade du 10 septembre, alors que Charlie Kirk s’adressait à une foule de plusieurs milliers de personnes. Peu après, il a fouillé un toit en gravier voisin, où il dit avoir observé des marques correspondant à une personne allongée, avec une ligne de tir dégagée vers la scène.

« On aurait dit un poste de sniper », a-t-il déclaré, évoquant des traces de coudes, de genoux et de pieds.

Le témoignage a été présenté lors d’une audience préliminaire visant à déterminer si les procureurs disposent de suffisamment d’éléments pour renvoyer Tyler Robinson, 23 ans, devant un jury pour meurtre aggravé.

Les procureurs réclament la peine de mort contre le suspect, qui s’est rendu aux autorités le lendemain de la fusillade. Il n’a pas encore plaidé coupable ou non coupable.

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