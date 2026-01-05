La résidence de J.D. Vance visée par une fusillade, un suspect arrêté

La police locale et les services secrets américains ont ouvert une enquête après une fusillade survenue dans la nuit au domicile du vice-président américain J.D. Vance à Cincinnati, dans l’Ohio. Une personne a été arrêtée, soupçonnée d’être impliquée dans l’incident. Aucun blessé n’est à déplorer, M. Vance et sa famille étant absents au moment des faits.

Selon les premiers éléments, la fusillade s’est produite vers 0h15, heure locale. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs fenêtres brisées et des impacts de balles sur la façade de la maison. Le suspect a été aperçu en train de fuir par les agents des services secrets avant d’être appréhendé par les forces de l’ordre après une courte poursuite.

La police enquête actuellement sur les circonstances de l’incident, en particulier sur la manière dont la fusillade a pu se produire malgré le dispositif de sécurité habituellement déployé devant le domicile du vice-président.

J.D. Vance et son épouse Osha résident habituellement à la résidence officielle de Washington, mais étaient rentrés à Cincinnati pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Les autorités locales avaient alors mis en place des points de contrôle dans la rue et autour de la maison, levés peu après le départ de la famille vers la capitale américaine, avant la reprise des travaux du Congrès.